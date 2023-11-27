«Это было моей мечтой». Музетти — о победе Италии в Кубке Дэвиса

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, 27-я ракетка мира, высказался о победе своей сборной в Кубке Дэвиса. В воскресенье, 26 ноября, спортсмены в двух встречах, благодаря матчам Маттео Арнальди (44) и Янника Синнера (4), выиграли финал турнира у команды Австралии.

«Это было моей мечтой. Ребята… Мы сделали это возможным. Янник [Синнер] и Маттео [Арнальди] были действительно великолепными. Мы правда это заслужили. И я очень счастлив и горд. Для нас это значимое завершение сезона», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Напомним, сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории. Впервые команда стала чемпионом турнира 47 лет назад. Австралийцы, в свою очередь, второй сезон подряд потерпели поражение в финале этих соревнований.