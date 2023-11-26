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Кубок Дэвиса — 2023: сетки, результаты, расписание, матч Австралия — Италия, как сыграли Янник Синнер — Алекс де Минор

Синнер принёс Италии Кубок Дэвиса — первый почти за 50 лет. Игроки разрыдались
Александр Насонов
Синнер принёс Италии Кубок Дэвиса
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А Австралия во главе с Ллейтоном Хьюиттом проиграла второй финал подряд.

В воскресенье, 26 ноября, в Малаге (Испания) состоялся финал Кубка Дэвиса 2023 года. Участниками решающей матчевой встречи стали сборные Австралии и Италии. Австралийцы в полуфинале одолели национальную команду Финляндии, причём парный матч даже не понадобилось играть. Хватило двух побед одиночников: Алексей Попырин одолел Отто Виртанена, а Алекс де Минор разобрался с Эмилем Руусувуори.

Кубок Дэвиса — 2023. Турнирная сетка

Второй полуфинал, в котором итальянцам противостояла сборная Сербии, проходил куда более драматично. Сначала Миомир Кецманович одержал волевую победу над Лоренцо Музетти. Но в финал вышла Италия. Четвёртая ракетка мира Янник Синнер отыграл три матчбола и победил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. А в парной встрече, в которой также принимали участие Синнер и Джокович, сильнее оказались итальянцы.

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Австралия — одна из самых титулованных сборных на Кубке Дэвиса. С учётом выступления команды Австралазии в начале XX века на счету австралийцев было 28 титулов. Больше только у США: 32. В 2022 году сборная Австралии дошла до финала, в котором проиграла канадцам. Главная звезда команды — 24-летний де Минор, 12-я ракетка мира. Ещё у них есть отличный дуэт Мэттью Эбден/Макс Пёрселл, который в 2022 году завоевал титул на Уимблдоне.

А капитан австралийцев — двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (и чемпион US Open — 2000 в паре), бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт. Хьюитт, к слову, дважды завоёвывал Кубок Дэвиса как игрок: в 1999 и 2003 годах.

Ллейтон Хьюитт на Кубке Дэвиса — 2023

Ллейтон Хьюитт на Кубке Дэвиса — 2023

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У итальянцев капитан не столь статусный. Филиппо Воландри за карьеру завоевал лишь два титула на уровне ATP и не поднимался выше 25-го места в мировой классификации. В историческом смысле перевес также был не на стороне Италии. Представители Апеннинского полуострова имели на своём счету лишь один титул на Кубке Дэвиса, завоёванный в далёком 1976 году. Кроме того, они ещё шесть раз выходили в финал, где потерпели шесть поражений, причём последнее — ещё в 1998 году.

Но среди игроков у Австралии нет такой звезды, как у Италии. Де Минору ещё нужно много работать, чтобы подняться до уровня Синнера, четвёртой ракетки мира, который совсем недавно остановился в шаге от титула на Итоговом чемпионате.

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В первой встрече дня играли Алексей Попырин, замыкающий топ-40 мирового рейтинга, и Маттео Арнальди, 44-я ракетка мира. В первом сете инициатива была на стороне Арнальди. Он первым сделал брейк — случилось это в четвёртом гейме. Попырин тут же оформил обратный брейк, под ноль взяв подачу соперника, но это не помогло ему. Итальянец, принимая при 5:4 в свою пользу, упустил тройной сетбол — 5:5. В 11-м гейме, правда, Маттео сам подарил Алексею двойной брейк-пойнт, но спасся. После чего принял на сет — 7:5.

А вот вторую партию лучше провёл уже Попырин. Из первых шести геймов он взял пять, начав с двух брейков (в первом и в третьем геймах), — 5:1. В седьмом гейме русский австралиец упустил двойной сетбол на приёме, но в восьмом подал на партию — 6:2.

Ну а в том, что Алексей проиграл решающий сет, он может винить только самого себя. Он имел брейк-пойнты в каждом гейме на приёме, кроме одного, но не воспользовался ни одним из восьми шансов! Арнальди же при 5:4 в свою пользу удачно принял на матч — 7:5, 2:6, 6:4 за 2 часа 29 минут. При этом Маттео проиграл оппоненту и по эйсам (пять против 12), и по двойным ошибкам (девять против трёх).

Кубок Дэвиса 2023. Финал
26 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Алексей Попырин
40
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Маттео Арнальди
44
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Выиграв решающее очко, Арнальди не смог сдержать слёз. «Очень эмоциональный момент. Вы не представляете, что это значит для меня, а также для страны… Я выиграл один из самых важных матчей в своей жизни. Даже не знаю, что сказать», — цитирует Маттео Tennis Majors.

«Месяц назад скончался очень важный для меня и моей девушки человек. Это для него», — добавил он.

Маттео Арнальди плачет от счастья после победы в матче финала Кубка Дэвиса — 2023

Маттео Арнальди плачет от счастья после победы в матче финала Кубка Дэвиса — 2023

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Попырин же на пресс-конференции признался, что ещё никогда в жизни не чувствовал себя так плохо…

* * *

А затем в дело вступила тяжёлая артиллерия. На корт вышли Алекс де Минор и Янник Синнер. Итальянец, понимавший, что его победа приносит сборной титул, выиграл у австралийца все пять предыдущих очных встреч. В первом сете Синнер уже в третьем гейме взял чужую подачу. Этот брейк так и остался единственным, хотя у обоих игроков в дальнейшем были брейк-пойнты. Особенно обидно должно быть де Минору: в седьмом гейме он спас брейк-пойнт, а в восьмом упустил шанс сравнять счёт, после того как его соперник сам ушёл с брейк-пойнта. И вместо 4:4 стало 5:3 в пользу Янника. А в девятом гейме итальянец принял на сет, отдав лишь один розыгрыш, — 6:3 за 46 минут.

Во второй партии Синнер не дал де Минору никаких шансов и повесил сопернику «баранку». При этом ни один из геймов австралиец не отдал без борьбы, но итальянец всякий раз был лучше. А в шестом гейме Янник использовал третий матчбол на приёме — 6:3, 6:0 за 1 час 22 минуты.

Кубок Дэвиса 2023. Финал
26 ноября 2023, воскресенье. 21:05 МСК
Алекс де Минор
12
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Вот так Италия впервые за 47 лет и во второй раз в истории завоевала Кубок Дэвиса. Австралия же проиграла второй финал подряд. В 2022 году их не пустила к титулу Канада. В этом розыгрыше канадцы остановились на стадии четвертьфинала, проиграв Финляндии, которая впервые в истории пробилась в топ-4.

Также сегодня стало известно, что плей-офф Кубка Дэвиса 2024 года также пройдёт в Малаге.

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