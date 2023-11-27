«Наслаждаюсь». Аслан Карацев показал, как проводит отдых

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 35-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев опубликовал в социальных сетях новые фото с отдыха.

«Наслаждаюсь отдыхом», — подписал пост Карацев.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Фото: из личного архива Аслана Карацева

В сезоне-2023 30-летний Аслан Карацев не сумел завоевать ни одного титула на уровне ATP. Лучшими достижениями Аслана являются выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и финал хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) в конце сезона.

На турнирах «Большого шлема» в 2023 году лучшим результатом Карацева стал третий круг Открытого чемпионата США, в котором он со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6 проиграл будущему финалисту американцу Бену Шелтону.