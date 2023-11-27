«Куда пропали Рублёв, Медведев и Соболенко?» Британцы опять «отменили» россиян и белорусов

В Соединённом Королевстве в очередной раз «обидели» отечественных теннисистов. На этот раз решили ограничиться скандальным плакатом.

Сезон-2023 выдался довольно успешным для российского тенниса. Отечественные фанаты уже привыкли в последние годы, что на Итоговый турнир выходят сразу два наших игрока. И на этот раз ребята не подвели. Даниил Медведев и Андрей Рублёв сумели попасть в восьмёрку лучших игроков и сыграли в Турине (Италия).

Андрей, к сожалению, потерпел три поражения в группе и не вышел в полуфинал. Даниил преодолел стадию предварительного этапа, но затем не сумел справиться с хозяином кортов Янником Синнером. А по состоянию на 27 ноября сразу шесть российских теннисистов оказались в топ-50 рейтинга ATP! Отечественные спортсмены приняли участие в 18 финалах АТР в 2023 году, что является рекордным показателем.

Представительницы прекрасного пола показали не настолько выдающиеся результаты — ни одна из наших девушек на Итоговый чемпионат в одиночном разряде не вышла, однако Вера Звонарёва не только отправилась в Канкун в парном разряде, но и выиграла его в тандеме со своей постоянной партнёршей — Лаурой Зигемунд из Германии.

При этом все вышеперечисленные спортсмены уже на протяжении полутора лет выступают на международных турнирах без флага и гимна. Жизнь теннисистов поменялась коренным образом ещё 1 марта 2022 года. В результате наши игроки теперь не могут принимать участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, где участвуют сборные, а борются за трофеи лишь в индивидуальных состязаниях. Стоит отметить, что любители тенниса прекрасно знают, какие страны представляют их кумиры. Однако некоторые международные организации так и ищут специально всё новые и новые поводы «отменить» россиян и белорусов. На минувшей неделе неприятной выходкой, как и в прошлом сезоне, снова отметилась Великобритания.

Новый скандал

Чем известен британский спортивный телеканал Sky Sports? Тем, что является давним партнёром ATP и WTA. На прошлой неделе компания приобрела права на трансляцию международных турниров на пять лет в Великобритании и Ирландии, а также в Германии, Австрии, Италии и Швейцарии. По этому случаю телеканал опубликовал в соцсети постер с изображением топовых игроков. Но удивительным образом на картинке не оказалось спортсменов из России и Беларуси.

Афиша от SKY SPORTS Фото: SKY SPORTS

Из знаковых теннисисток на плакате, например, не нашлось места ни чемпионке Australian Open 2023 года, второй ракетке мира Арине Соболенко, ни полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2022 Дарье Касаткиной. При этом на изображении можно увидеть представляющую Казахстан Елену Рыбакину.

У мужчин на постере отсутствуют третья и пятая ракетки мира — россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Внимание на это обратили даже фанаты из Великобритании. Многие поклонники Соболенко, Медведева и Рублёва завалили комментариями посты телеканала.

«Где Медведев и Соболенко? И, при всём уважении к Джоди Бёррэдж, но как она оказалась на этой фотографии? Почему вы выбрали фотографию Осаки с большой повязкой на ноге? Лол», — написал пользователь TheTennisTalker, специально указав возле имени каждого игрока их флаги.

«Ужасающая графика. Нет ни Соболенко, ни Медведева, ни Рублёва, а Карлос Алькарас и Кори Гауфф выглядят больше, чем Новак Джокович и Ига Свёнтек (оба теннисиста являются первыми ракетками мира и только что выиграли Итоговые турниры)», — заявил фанат с ником Rodney.

«Любопытно, что вторая ракетка мира Арина Соболенко, третий номер рейтинга ATP Даниил Медведев и пятая ракетка мира Андрей Рублёв просто пропали без вести», — оставил комментарий фанат с ником Arianna, прикрепивший смайл «клоун».

При этом самые большие фото на постере получили американка Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA) и испанец Карлос Алькарас (2, ATP). Они оказались заметно больше первых ракеток мира — серба Новака Джоковича и польки Иги Свёнтек.

«Почему фотография Кори Гауфф такая большая? Где Арина Соболенко?» — оставил недовольный комментарий пользователь Sam Culmer, прикрепив эмодзи «рыдаю взахлёб» и «клоун».

«Куда пропали Рублёв, Медведев и Соболенко? Что случилось с лицами Кори и Карлоса, которые больше, чем нынешние первые ракетки мира? Как вам должно быть неловко, Sky Sport! Cделайте лучше!» — возмутился пользователь Irene, добавивший эмодзи «рвота».

«Тот факт, что на вашем постере отсутствуют Медведев, Рублёв и Соболенко, означает, что вы не покажете их матчи?» — задаётся логичным вопросом болельщик с ником Teresa Ganim.

«А что думают ATP и WTA об этом промо Sky Sports, в котором отсутствуют третья ракетка мира Даниил Медведев и вторая ракетка мира Арина Соболенко?» — обращается к международным организациям пользователь Elena Shushunova.

Уимблдонская дискриминация

Теннисный мир уже не первый раз осуждает действия британцев по отношению к российским и белорусским теннисистам. Ещё свежо в памяти болельщиков скандальное решение Ассоциации лаун-тенниса этой страны (или LTА), согласно которому отечественные спортсмены не смогли принять участия в турнирах ATP и WTA на территории Соединённого Королевства в 2022 году, в том числе на Уимблдоне, из-за дискриминации по национальному признаку.

Решение касалось как турниров для взрослых, так и соревнований юниоров. Реакция мирового теннисного сообщества тогда оказалась очень бурной.

«Я не согласен с этим запретом. Не понимаю, как они могли влиять на ситуацию. Не думаю, что это было правильно», — цитирует Джоковича Mundo Deportivo.

Австралийский теннисист Ник Кирьос в высказываниях не менее прямолинеен и резок, чем на корте.

«Моё личное мнение – я не думаю, что отстранение является хорошей идеей. Будучи спортсменом, я хочу соревноваться с ними. Расстроен, что их здесь не будет. Странно, что на Уимблдоне не сыграет Даниил Медведев, мы все знаем, на что он способен».

«Это ошибка организаторов. Что россияне и белорусы должны делать? Уезжать из страны? Я бы не пожелала такого даже своему злейшему врагу», — возмутилась тогда 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночке Мартина Навратилова.

Вернули россиян и белорусов на травяной мэйджор лишь спустя год. Британская пресса впоследствии отмечала, что отстранение, оказывается, было ошибкой, а на то, чтобы понять это, им потребовались целые 12 месяцев и блестящая игра вернувшихся атлетов. По слухам, решение о бане игроков из этих государств было тогда принято под давлением со стороны королевской семьи — дескать, принцесса Уэльская, также известная как Кейт Миддлтон, заведомо не хотела оказаться в ситуации, когда ей пришлось бы вручать трофей представителю России или Беларуси.

Признают ли очевидную ошибку британцы снова? Заменит ли телеканал нашумевший плакат на новый, но уже с лицами Соболенко, Медведева и Рублёва? Поплатится ли телекомпания за своё несправедливое решение?

Состоится ли неприятный разговор её хозяев с мировыми теннисными лидерами? Сейчас на эти вопросы не может ответить никто. Однако хочется верить, что справедливость будет восстановлена и дискриминация игроков из России и Беларуси по национальному признаку наконец-то прекратится.