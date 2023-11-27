Ник Кирьос заявил, что Карлос Алькарас «уничтожил бы» Бориса Беккера

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос резко отреагировал на слова шестикратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира немца Бориса Беккера касательно спада результатов испанца Карлоса Алькараса во второй половине сезона-2023.

«Моё любимое высказывание в этом контексте: «Раздевалки никогда не спят». Это значит, что остальные игроки поняли, что надо делать, чтобы победить его. В этом всё дело. Остальные прогрессировали, а Алькарас нет», — заявил ранее Беккер.

«Иииии Алькарас уничтожил бы Беккера… Следующий», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, во второй половине сезона-2023 Беккер стал тренером 20-летнего датчанина, восьмой ракетки мира Хольгера Руне.