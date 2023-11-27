Синнер блестяще закончил сезон. А в следующем году его ждёт титул Уимблдона

Теннисный сезон-2023 завершился триумфом сборной Италии в Кубке Дэвиса. Это лишь вторая победа итальянцев в турнире и первая с 1976 года. И во многом это триумф лично лидера сборной – Янника Синнера. Он выиграл все пять матчей в плей-офф – три одиночных и два парных. В финале пара просто не понадобилась – поскольку при нынешнем формате Кубка Дэвиса каждое противостояние идет до двух побед, а парный матч всегда стоит последним, третьим, то выиграть можно и по итогам двух одиночных встреч, что и произошло. Если в четвертьфинале Маттео Арнальди проиграл Ботику ван де Зандсхулпу, а в полуфинале Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу, то в финале Арнальди справился с Алексеем Попыриным, что позволило Синнеру принести своей сборной Кубок Дэвиса уже по итогам одиночного матча с Алексом де Минором.

Решающая роль в завоевании КД – отнюдь не единственное значимое достижение Янника в этом сезоне, во второй половине которого он был особенно хорош. Безусловно, Кубок стал великолепным финишем, в котором настоящей вишенкой на торте является победа над Новаком Джоковичем в полуфинальном матче. У Новака (как и у сборной Сербии) был тройной матчбол на подаче соперника при 5:4 в решающем сете, но итальянец сумел отыграться и в итоге взял ту партию со счётом 7:5! Это всего четвёртый раз, когда Джокович проиграл поединок с матчбола или матчболов, третий, когда упущенных им матч-пойнтов было больше одного, и первый, когда он не реализовал тройной матчбол. До того серб проигрывал с трёх матчболов Михаилу Южному в Роттердаме-2007 и Рафаэлю Надалю в Мадриде-2009, но там матч-пойнты у него не шли подряд. Так что как минимум в этом плане результат Синнера стал историческим.

«Новичок» года и застой в 2022-м

Янник уже не один год был в статусе восходящей звезды тенниса. Ещё в 2019-м Синнер, которому по ходу того сезона исполнилось 18 лет, выиграл Молодёжный итоговый чемпионат в Милане, сменив в качестве его триумфатора Стефаноса Циципаса (следующим победителем турнира, проведённого в 2021 году, стал Карлос Алькарас), вошёл в топ-100 и получил от ATP награду «Новичок года». Конечно, Молодёжный итоговик является полувыставочным турниром со специфическим регламентом, но всё равно это приятное достижение для юного теннисиста. Кстати, именно в финале того чемпионата Синнер впервые встретился с Алексом де Минором – а последнюю на данный момент, шестую победу над ним за шесть сыгранных встреч Янник одержал как раз в финале Кубка Дэвиса.

Янник Синнер Фото: Getty Images

На протяжении этих сезонов (начиная с 2020-го) Синнер, безусловно, прогрессировал. Его игра становилась более сбалансированной и опасной для соперников, он поднимался в рейтинге, но при этом не хватало какого-то прорыва. Дебютировав в топ-10 в конце 2021 года, Янник и вовсе застопорился в своём прогрессе. Отчасти виной были травмы, где-то мешала недостаточная физическая готовность. На «Шлемах», где разыгрываются основные рейтинговые очки, он выступал достаточно стабильно, но это была стабильность уровня Андрея Рублёва, не в обиду россиянину, а не Новака Джоковича – то есть четвертьфиналы и не больше того. Был там и элемент невезения. Так, на Уимблдоне-2022 Синнер проиграл четвертьфинал как раз Джоковичу, хотя вёл 2:0 по сетам, а на аналогичной стадии US Open в том году не реализовал матчбол в четвёртой партии с Алькарасом. В итоге и Новак, и Карлос стали чемпионами тех турниров.

Важнейший вклад Даррена Кэхилла

Кстати, Синнер – один из самых сложных соперников для Алькараса. Впервые Янник обыграл его как раз на траве Уимблдона в 2022-м, а общий счёт личных встреч на данный момент равный, 4-4. При этом два последних поединка остались за итальянцем, победившим Карлоса на харде Майами и Пекина. И если весной, во время «Мастерса» в Майами, Янник ещё не совершил свой рывок, только-только вернув позиции в топ-10 после вылета оттуда в 2022 году, то к осени, когда проходил турнир в столице Китая, это был уже совсем другой Синнер.

Если попытаться найти какой-то конкретный поворотный момент в сезоне, то это может вызвать затруднения – однако дела у Янника определённо пошли в гору с июля. Интересно, что тогда прошёл ровно год с момента, когда Синнер начал работать с Дарреном Кэхиллом. Этот опытный наставник ранее был тренером таких звёзд тенниса, как Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Энди Маррей, Ана Иванович и Симона Халеп – и это я перечислил только тех, кто поднимался на первую строчку рейтинга и выигрывал турниры «Большого шлема». Кэхилл пришёл на смену Рикардо Пьятти, с которым Синнер расстался незадолго до того. Пьятти известен в первую очередь работой с Джоковичем – а ещё он тренировал Ивана Любичича, Милоша Раонича и Ришара Гаске.

Первый титул «Мастерса» и перелом в противостоянии с Медведевым

С Кэхиллом Синнер прибавил во многих аспектах, особенно в физике и в остроте игры. Янник стал куда лучше выдерживать затяжные матчи и, что также очень важно, восстанавливаться после них, а его удары с задней линии и подачи стали более опасными и быстрыми. И результаты – а с ними и резкий качественный подъём в рейтинге – стали приходить один за другим. Полуфинал Уимблдона, первый в карьере титул на «Мастерсе» (в Торонто), затем спад с поражением на старте Цинциннати и в 1/8 финала US Open – но дальше итальянец выдал отличную осень, проиграв всего два матча за шесть турниров.

Янник Синнер Фото: Getty Images

Назвать осень идеальной мешает то, что при этом Синнер не завоевал ни одного крупного личного трофея. Однако Янник сделал то, что не могло не расстроить российских любителей тенниса, преодолев «проклятие Медведева». Даниил вёл у него 6-0 по личным встречам, выиграв в том числе два финала в первой части этого сезона, но, когда пришла пора листьям падать на землю, итальянец нашёл ключи к россиянину. Добавив к усилению подачи достаточно частые и успешные выходы к сетке, Янник перестал давать Даниилу шансы на лёгкие брейки, а отличной игрой в решающие моменты начал добиваться побед. Титулы в Пекине и Вене Синнер завоевал с победами в финалах именно над Медведевым, а затем закрепил успех в полуфинале Итогового чемпионата.

Что касается исхода крупных турниров, то в Шанхае Янник не справился с Беном Шелтоном в 1/8 финала, в Париже просто не вышел на матч со своим «клиентом» де Минором после очень позднего завершения стартового поединка (почти в три ночи по местному времени) – организаторы додумались поставить его игру с Алексом на середину ближайшего дня, примерно через 12 часов после окончания предыдущей встречи. Ну а на домашнем Итоговом Синнер не совладал в финале с Джоковичем, которого до того одолел на групповом этапе и мог выбить из турнира, но не стал специально проигрывать Хольгеру Руне и оставил серба в игре.

Как бы то ни было, и таких результатов более чем хватило, чтобы подняться на четвёртую строчку рейтинга и закрепиться на ней. Если в Шанхае Янника чуть не обогнал Андрей Рублёв, которому для этого нужно было победить в финале Хуберта Хуркача (россиянин уступил на тай-брейке третьего сета), то по итогам сезона Синнера и Рублёва разделило больше 1500 очков. При этом от Медведева итальянец отстаёт на 1110 баллов, так что в начале следующего сезона Даниилу придётся защищать свои рейтинговые позиции от посягательств Янника. А попадание в топ-3 – это уже очень серьёзный уровень.

Блистательные перспективы Янника

При этом в перспективе Синнер может побороться и за первую строчку. Конечно, здесь многое будет зависеть от «Шлемов». Если Джокович выступит на них примерно так же, как в этом году (три титула и финал), то бросить ему вызов будет очень сложно. Но, кстати, и сам Янник с такими темпами прогресса вполне способен выиграть мэйджор. Если попробовать немного погадать, то я ещё с прошлого года считаю, что лучшие шансы у него на Уимблдоне. Конечно, можно претендовать и на хардовые «Шлемы», но на этом покрытии фактически все топ-игроки способны показывать свой лучший теннис, а вот на траве это умеют только Джокович и Алькарас. Медведев, Рублёв, Зверев, Руне, Циципас, Рууд – все они в той или иной степени смотрятся на траве хуже, чем на других типах кортов (а некоторые и вовсе практически не умеют там играть, во всяком случае, пока что).

Синнер в завершившемся сезоне-2023 доказал, что вправе называться главной после Алькараса молодой звездой тенниса. В следующем году будет интересно следить и за продолжением его противостояний с Медведевым, Джоковичем и, конечно, Карлосом и за дальнейшим прогрессом самим по себе. И если титулы на «Шлемах» и первая строчка рейтинга пока обойдут Янника стороной, по ходу карьеры он наверняка добьётся и того, и другого. Пожалуй, помешать итальянцу могут только серьёзные травмы.