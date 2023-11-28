Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко — о подготовке к свадьбе с Потаповой: взял на себя два процента обязанностей

Шевченко — о подготовке к свадьбе с Потаповой: взял на себя два процента обязанностей
Комментарии

49-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко рассказал о ходе подготовки к свадьбе с 28-й ракеткой мира Анастасией Потаповой.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, всё на Насте, у неё к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошёл с ума», — приводит слова Шевченко «Спорт-экспресс».

Напомним, об отношениях Александра Шевченко и Анастасии Потаповой стало известно в марте текущего года. В сентябре пара объявила о помолвке. Обоим спортсменам 22 года, они знакомы с детства.

Материалы по теме
Фото
Александр Шевченко опубликовал пост после поражения в финале турнира в Метце
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android