Шевченко — о подготовке к свадьбе с Потаповой: взял на себя два процента обязанностей

49-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко рассказал о ходе подготовки к свадьбе с 28-й ракеткой мира Анастасией Потаповой.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, всё на Насте, у неё к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошёл с ума», — приводит слова Шевченко «Спорт-экспресс».

Напомним, об отношениях Александра Шевченко и Анастасии Потаповой стало известно в марте текущего года. В сентябре пара объявила о помолвке. Обоим спортсменам 22 года, они знакомы с детства.