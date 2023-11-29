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Екатерина Макарова уступила украинской теннисистке Ястремской в рамках турнира в Андорре

Екатерина Макарова уступила украинской теннисистке Ястремской в рамках турнира в Андорре
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Российская теннисистка, 168-я ракетка мира Екатерина Макарова уступила 106-й ракетке мира 23-летней украинской теннисистке Даяне Ястремской в рамках 1/16 финала челленджера в Андорре. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Ястремской.

Матч теннисисток продлился 1 час и 8 минут. Ястремская один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Макаровой ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующей стадии челленджера Ястремская встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, которая одолела испанскую спортсменку Ирен Бурильо Эскорихуэлу. Матч 1/8 финала между Ястремской и Севастовой пройдёт в среду, 29 ноября.

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