Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: Надаль не будет претендентом на победу в ТБШ

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о перспективах испанского теннисиста Рафаэля Надаля на турнирах «Большого шлема» после возвращения в тур.

«С возрастом теряешь скорость, подвижность, и соперники не боятся тебя, когда знают, что ты уязвим. Между теннисистами вершины рейтинга и теми, кто чуть ниже, нет такой уж большой разницы. А когда они знают, что у них есть шанс, это совсем другое дело, даже на грунте. Там, где раньше Рафаэль был практически непобедим, теперь всё может сложиться иначе. Я желаю Надалю всего наилучшего, но он уже не на том уровне, что был раньше. Поэтому я не думаю, что он будет претендентом на победу в турнире «Большого шлема» после возвращения», — приводит слова Макки Tennis Infinity.