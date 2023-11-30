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Тайгер Вудс: не хочу, чтобы Рафаэль Надаль останавливался, но все стареют

Тайгер Вудс: не хочу, чтобы Рафаэль Надаль останавливался, но все стареют
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс высказался о том, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может завершить карьеру в 2024 году.

«Я не хочу, чтобы он останавливался. То же самое я желал Федереру, но есть что есть.

Сейчас все должны наслаждаться его (Надаля) теннисом и ценить то, что он значит для спорта и всех нас. Хотя бы просто чтобы увидеть ту страсть, с которой он играет. Каждый спортсмен борется с этим (с травмами). В некоторых видах спорта это происходит быстрее, чем в других, и, к сожалению, все спортсмены стареют», — приводит слова Вудса Eurosport.de.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Позднее, в мае, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. «Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся», — заявил Надаль.

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