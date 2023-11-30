Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сразу три российские теннисистки вошли в топ-10 мира по числу эйсов в 2023 году

Сразу три представительницы России вошли в топ-10 теннисисток мира, которые в 2023 году исполнили наибольшее количество подач навылет.

Лидеры по эйсам в WTA-туре. 2023 год

1. Каролин Гарсия (Франция) – 462 эйса (в 64 матчах);

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 455 (в 60 матчах);

3. Арина Соболенко (Беларусь) – 404 (в 69 матчах);

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 363 (в 54 матчах);

5. Людмила Самсонова (Россия) – 337 (в 58 матчах);

6. Вероника Кудерметова (Россия) – 279 (в 56 матчах);

7. Алисия Паркс (США) – 269 (в 34 матчах);

8. Екатерина Александрова (Россия) – 265 (в 54 матчах);

9. Кори Гауфф (США) – 260 (в 66 матчах);

10. Мария Саккари (Греция) – 235 (в 63 матчах).

Отметим, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в данном рейтинге находится на 36-й позиции (127 эйсов в 79 матчах).