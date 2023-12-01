«Сейчас наши пути разошлись». Вероника Кудерметова — о работе с Дмитрием Турсуновым

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 19-я ракетка мира, сообщила, что прекратила работу с Дмитрием Турсуновым, вошедшим в тренерский штаб спортсменки на временной основе в сентябре 2023 года.

«Как я оцениваю сотрудничество? У нас были три недели. Мы вместе работали, тренировались. Сейчас, к сожалению или к счастью, мы не вместе, но в отличном контакте. Здесь [на турнире] прекрасно пообщались. Дима – хороший тренер, в прошлом хороший игрок, отличный наставник. Да, у нас было хорошее время вместе, но сейчас наши пути разошлись», – передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

Напомним, ранее Турсунов работал с второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, чемпионкой US Open в 2021 году британкой Эммой Радукану и победительницей Олимпийских игр в Токио швейцаркой Белиндой Бенчич.