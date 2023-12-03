Ласло Джере: матч с Новаком Джоковичем на US Open — лучший в сезоне

Сербский теннисист Ласло Джере, 33-я ракетка мира, рассказал о яркой игре в третьем круге Открытого чемпионата США с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и объяснил, почему не смог довести матч до победы.

«После двух сетов я почувствовал усталость, а Джокович начал играть невероятно. Я думаю, что показал свой лучший теннис в первых партиях, действительно, высокий уровень, но он поднял его ещё. Каждый турнир и каждый матч особенные. У меня были и другие хорошие игры в сезоне. С Джоковичем – мой лучший матч. Затем я не смог постоянно держать такой уровень. Это зависит от соперника и множества факторов. Но всегда, играя против Новака, ты знаешь, что должен показывать свой максимум», — приводит слова Джере «Больше!»

Напомним, Ласло Джере выиграл первые два сета матча с Новаком Джоковичем на US Open, однако затем проиграл три партии подряд.