Кирьос — о сравнении с Макинроем: не помню, чтобы меня когда-то дисквалифицировали с матча

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану отверг сравнение с Джоном Макинроем и поделился воспоминаниями о их первой встрече.

«Не помню, чтобы меня когда-либо дисквалифицировали с матча. Он ломал все свои ракетки, ему нечем было играть, и ему приходилось сняться. Не думаю, что подобное когда-либо случалось со мной. Я просто уходил с корта», – приводит слова Кирьоса портал TennisUpToDate.

Бывший 13-й номер мирового рейтинга также поделился воспоминаниями о том, как впервые встретил Макинроя, и признал, что у них есть общие черты характера.

«Когда мы с Джонни Маком впервые встретились, мне кажется, что мы оба были немного на взводе из-за Кубка Лэйвера, потому что он был капитаном команды мира, а я был что-то вроде лидера раздевалки. И мы оба не знали, как нам быть.

А потом мы поужинали вместе и поняли, что мы очень похожи в том смысле, что стараемся быть самими собой. Мы просто пытаемся быть самобытными и настоящими. И мне кажется, что он был очень удивлён тем, что я на самом деле весьма умён, и после этого он больше не пытался давать мне советы. Он очень рано понял, что я самодостаточен», – добавил Кирьос.