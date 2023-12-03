Турсунов: мне сложно понять людей, которые кричат о патриотизме, но отдыхают за рубежом

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, как относится к политике в спортивной сфере.

«Мне сложно понять людей, которые с пеной у рта кричат о патриотизме, но отдыхают на зарубежных курортах. Политика может вмешаться в жизнь всегда. Даже внутри какой-то компании с кем-то ты дружишь, а с кем-то — нет. Проще найти общий язык с котами, чем с некоторыми людьми. По этой причине и избегаю давать какие-то оценки политике и политикам», — сказал Турсунов в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее Турсунов работал со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, чемпионкой US Open в 2021 году британкой Эммой Радукану и победительницей Олимпийских игр в Токио швейцаркой Белиндой Бенчич.