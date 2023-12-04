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Рейтинг WTA, 4 декабря: Блинкова, Андреева и Павлюченкова поднялись на одну позицию

4 декабря на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Рейтинг WTA возглавляет польская теннисистка Ига Свёнтек. Россиянки Анна Блинкова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова поднялись на одну строчку в рейтинге.

Рейтинг WTA от 4 декабря:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7. Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

50 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

56 (+1). Мирра Андреева (Россия) — 1069.

57 (+1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044…

74. Элина Аванесян (Россия) — 915…

76. Анна Калинская (Россия) — 885…

88. Диана Шнайдер (Россия) — 810…

100. Камилла Рахимова (Россия) — 758.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».