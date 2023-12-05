Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звонарёва: загадывать, сколько я буду играть, не могу: двигаюсь от недели к неделе

Звонарёва: загадывать, сколько я буду играть, не могу: двигаюсь от недели к неделе
Аудио-версия:
Комментарии

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о том, сколько она планирует продолжать играть на профессиональном уровне.

«Я просто люблю играть в теннис, он со мной всю жизнь. И мне нравится выступать, пока позволял мой график: между семьёй и игрой. Я справлялась. Но с каждым годом становится всё сложнее из-за семьи. Были травмы, поэтому были перерывы, когда я проводила больше времени с родными. Потом возвращалась. Но загадывать, сколько я буду играть, пока не могу: играю от недели к неделе. И когда понимаю, что нужно провести больше времени с семьёй, я просто беру паузу и провожу больше времени с ними.

Я уже не в том возрасте, когда мне нужно постоянно играть. Когда тебе 18 лет и только начинаешь в про-туре, у тебя есть какие-то обязательства, и ты чувствуешь давление, что тебе нужно постоянно выступать. У меня такого нет – я просто играю в своё удовольствие", – сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android