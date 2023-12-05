Звонарёва поделилась секретом побед в паре с немкой Лаурой Зигемунд

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об игре в паре с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд. Вместе теннисистки играют с 2020 года и выиграли уже семь титулов, включая Итоговый чемпионат WTA — 2023.

«Вы правы — не всегда с первого же раза удаётся найти ту партнёршу на корте, которая будет тебя понимать. Часто отношения строятся на протяжении нескольких месяцев: тогда вы и выстраиваете команду. С Лаурой же у нас как-то всё очень быстро сложилось: мы стали понимать друг друга буквально после двух матчей. Мы одинаково видим игру, оцениваем то, что происходит на корте, у нас хорошее взаимопонимание относительно того, что мы хотим сделать.

У нас разные стили игры в паре: я больше играю сзади, она – впереди. И это делает нашу команду такой единой. Потому что очень важно, когда в паре каждый из игроков знает свою роль, а мы чётко и быстро распределили их. Это позволяет нам выигрывать много матчей. И даже в тех встречах, которые на старте проигрываем, мы находим варианты для победы», – сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.