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Звонарёва: микст с Рублёвым? Андрей очень приятный парень

Звонарёва: микст с Рублёвым? Андрей очень приятный парень
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Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась мнением об игре в миксте.

«Иногда играю микст, но не знаю, посмотрим. Если будет возможность, буду с кем-то записываться. Я люблю микст – это особенный формат. Но имеем редкую возможность его играть. Очень много одиночных игроков не играют пару или микст. Особенно ребятам сложно на турнирах «Большого шлема» из-за пятисетового формата – играть дополнительные матчи нелегко.

Кто впечатляет? Всегда болею за наших ребят. Иногда называют Андрея Рублёва, потому что думают, что с ним просто найти общий язык? Думаю, да. Андрей очень приятный человек. С ним, думаю, всегда очень комфортно играть», – сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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