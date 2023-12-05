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Янник Синнер и Ясмине Паолини стали лучшими теннисистами года в Италии

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер и 30-я ракетка мира 27-летняя Ясмине Паолини признаны лучшими теннисистами Италии в 2023 году. Спортсмены стали обладателями наград SuperTennis Awards.

Церемония вручения итальянской премии прошла в Милане. В номинации «Прорыв года» победу одержал 22-летний Маттео Арнальди (44-я ракетка мира). Командой сезона была признана сборная Италии, выступившая в финале Кубка Билли Джин Кинг и уступившая сборной Канады.

Награду в номинации «Главное достижение последних десятилетий» завоевала команда Италии, одержавшая победу на Кубке Дэвиса. Напомним, сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 47 лет. В финале розыгрыша турнира 2023 года итальянские теннисисты обыграли команду Австралии.