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Янник Синнер рассказал о планах на следующий сезон

Янник Синнер рассказал о планах на следующий сезон
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Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер, ставший лучшим теннисистом года в Италии, рассказал о планах на следующий сезон.

«Ощущать давление — это честь, и это нужно воспринимать с улыбкой. 2024 год должен стать годом подтверждения. В этом сезоне победа на Кубке Дэвиса вызвала у меня массу эмоций. Возможно, мы не до конца осознавали, насколько это значимо для итальянцев. Для меня важно начать следующий сезон так же позитивно, как и последние месяцы 2023 года. Это будет ещё один сезон, полный прекрасных эмоций», — приводит слова Синнера Tuttosport.

Напомним, в 2023 году Синнер впервые выиграл «Мастерс» в Торонто, дошёл до полуфинала Уимблдона, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

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