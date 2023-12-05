Маттео Берреттини: с моим нынешним положением в рейтинге в 2024 году всё будет сложнее

92-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о своём положении в рейтинге перед новым сезоном.

«Я вернусь на турнирах в Австралии, но с моим нынешним положением в рейтинге всё будет сложнее. В 2024 году я хочу испытать те эмоции, которые испытал на Кубке Дэвиса. Я не смог сыграть, но радость товарищей по команде пошла мне на пользу. Я тоже хочу быть частью этого. Сейчас я в порядке, я в предвкушении. Кубок Дэвиса дал нам мотивацию. Эта победа пришла после всех поражений, причинивших нам боль», — приводит слова Берреттини Eurosport.

Напомним, Берретини пропустил большую часть сезона 2023 года из-за травм. Спортсмен не смог сыграть за команду Италии на Кубке Дэвиса, но присутствовал на матчах сборной и поддерживал соотечественников.