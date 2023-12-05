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Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут сезон-2024 на турнире в Гонконге

Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут сезон-2024 на турнире в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут новый сезон на турнире категории ATP-250, который пройдёт в Гонконге с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщается на сайте соревнований.

Помимо российских спортсменов, участие в соревнованиях примут американские теннисисты Фрэнсис Тиафо (16-я ракетка мира) и Маккензи Макдональд (41-й в рейтинге ATP), а также хорват Марин Чилич.

Напомним, сезон 2023 года стал самым успешным в карьере Рублёва. Россиянин одержал победу в 56 матчах и завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере. Рублёв завершил сезон в статусе пятой ракетки мира. Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге.

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