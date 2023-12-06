Тренер Медведева: две недели после Australian Open были опасными. Всё было уничтожено

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о сложном периоде в начале 2023 года.

«Лично для меня это был очень тяжёлый сезон по разным причинам. Есть одна сторона, о которой я не могу говорить в интервью, потому что это очень личное. Если смотреть глобально, многое давалось легко, потому что Даниил выиграл много матчей, был стабилен. Но есть скрытая часть ― две недели после Australian Open в начале сезона, о которых я не могу говорить. Скажем так ― это были очень опасные недели.

В таких ситуациях тренеру нужно оставаться стабильным, быть уверенным в себе, стараться думать ясно, не паниковать. Моя задача была сказать Даниилу: «Вот тебе цель, у нас есть ситуация, которую надо решить. Как нам достичь цели?» Я пытался вернуть Медведеву уверенность. Но это было очень тяжело, потому что всё, что мы делали на корте, давалось тяжело. Всё, что мы тренировали раньше, было уничтожено, потому что Даня полностью потерял уверенность в себе. В такие моменты надо оставить теннис в стороне и пытаться эту уверенность вернуть. Но это не происходит просто так, я не владею магией. Я сказал ему: «Ты реагируешь так ― окей. Я пытаюсь прочувствовать тебя и дать тебе верную дорогу». В итоге у нас получилось, мы хорошо поработали», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.