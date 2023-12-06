Поспишил: впервые составляю расписание, ориентируясь на типы мячей, а не на покрытие корта

437-я ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Вашек Поспишил высказался о постоянной смене мячей в ATP-туре.

«Впервые в карьере я составляю турнирное расписание, ориентируясь на типы используемых мячей, а не на географическое положение и покрытие корта», — написал Поспишил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне многие теннисисты, в том числе топовые, неоднократно жаловались на то, что мячи утяжеляют и меняют из турнира в турнир, что приносит им большой дискомфорт.

По итогам сезона 2023 года первое место в рейтинге ATP занял сербский теннисист Новак Джокович. Вторым в рейтинге является испанский спортсмен Карлос Алькарас, а третью строчку занимает россиянин Даниил Медведев.