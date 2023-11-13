«Травмы будут постоянно». Карлос Алькарас выразил недовольство мячами в ATP-туре

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас в очередной раз прокомментировал проблему мячей в ATP-туре. В этом сезоне игроки, в том числе топовые, неоднократно жаловались на то, что мячи утяжеляют и меняют из турнира в турнир, что приносит им большой дискомфорт.

«Мячи? Постоянная смена — это сумасшествие. Если ATP хочет, чтобы топовые игроки были здоровы во время всех турниров, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее, на старте Итогового чемпионата ATP Алькарас (2) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву.