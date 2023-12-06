Тренер Медведева раскрыл свою главную мечту в работе с Даниилом

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, какую мечту хочет воплотить в работе со спортсменом.

«Моя главная мечта ― выиграть ещё один титул «Большого шлема». Но я не хочу, чтобы это было только мечтой, хочу, чтобы это стало реальностью. А больше всего хочется выиграть в Австралии. Во-первых, потому что Даниил уже дважды проиграл там в финале, а, во-вторых, мне просто нравится этот турнир», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в 2023 году Даниил Медведев закончил сезон третьей ракеткой мира, сыграл в финале Открытого чемпионата США и выиграл два «Мастерса» (в том числе впервые завоевал титул на грунте).