ATP собрала подборку самых смешных моментов с теннисистами в 2023 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поделилась на своём YouTube-канале подборкой самых смешных моментов тура в 2023 году.

В частности, в подборку попали:

курьёзное интервью Тейлора Фритца, во время которого Фрэнсис Тиафо попытался стянуть с него шорты;

момент того, как Григор Димитров обедает, не обращая внимания на происходящее вокруг;

танцы болельщиков и Новака Джоковича;

мимика Рафаэля Надаля;

общение Даниила Медведева и Андрея Рублёва на церемонии награждения;

фраза Медведева о том, что он является «хард-специалистом».

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, сезон-2023 в качестве лидера рейтинга ATP закончил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.