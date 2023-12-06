Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP собрала подборку самых смешных моментов с теннисистами в 2023 году

ATP собрала подборку самых смешных моментов с теннисистами в 2023 году
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поделилась на своём YouTube-канале подборкой самых смешных моментов тура в 2023 году.

В частности, в подборку попали:

  • курьёзное интервью Тейлора Фритца, во время которого Фрэнсис Тиафо попытался стянуть с него шорты;
  • момент того, как Григор Димитров обедает, не обращая внимания на происходящее вокруг;
  • танцы болельщиков и Новака Джоковича;
  • мимика Рафаэля Надаля;
  • общение Даниила Медведева и Андрея Рублёва на церемонии награждения;
  • фраза Медведева о том, что он является «хард-специалистом».

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, сезон-2023 в качестве лидера рейтинга ATP закончил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Материалы по теме
«После Австралии всё, что мы тренировали, было уничтожено». Откровения тренера Медведева
Эксклюзив
«После Австралии всё, что мы тренировали, было уничтожено». Откровения тренера Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android