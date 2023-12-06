ATP собрала подборку самых смешных моментов с теннисистами в 2023 году
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поделилась на своём YouTube-канале подборкой самых смешных моментов тура в 2023 году.
В частности, в подборку попали:
- курьёзное интервью Тейлора Фритца, во время которого Фрэнсис Тиафо попытался стянуть с него шорты;
- момент того, как Григор Димитров обедает, не обращая внимания на происходящее вокруг;
- танцы болельщиков и Новака Джоковича;
- мимика Рафаэля Надаля;
- общение Даниила Медведева и Андрея Рублёва на церемонии награждения;
- фраза Медведева о том, что он является «хард-специалистом».
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Напомним, сезон-2023 в качестве лидера рейтинга ATP закончил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.
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