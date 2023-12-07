11 российских теннисисток заявлены на Australian Open — 2024

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Опубликована заявка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.

В список спортсменок, заявленных на эти соревнования, попали 11 российских теннисисток, а именно Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Также на турнир заявлена Варвара Грачёва, ранее сменившая спортивное гражданство с российского на французское. В списке запасных под вторым номером значится россиянка Камилла Рахимова.

Возглавляет список первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. Японка Наоми Осака и немка Анжелика Кербер планируют выступить по защищённому рейтингу.