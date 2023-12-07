Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

11 российских теннисисток заявлены на Australian Open — 2024

11 российских теннисисток заявлены на Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликована заявка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.

В список спортсменок, заявленных на эти соревнования, попали 11 российских теннисисток, а именно Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Также на турнир заявлена Варвара Грачёва, ранее сменившая спортивное гражданство с российского на французское. В списке запасных под вторым номером значится россиянка Камилла Рахимова.

Возглавляет список первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. Японка Наоми Осака и немка Анжелика Кербер планируют выступить по защищённому рейтингу.

Материалы по теме
Опубликован заявочный список мужского Australian Open — 2024, в списке семеро россиян
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android