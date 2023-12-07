Ник Кирьос: мне приснилось, что Шелтон выиграл турнир «Большого шлема»

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил перспективы полуфиналиста US Open – 2023, 21-летнего американца Бена Шелтона (17-я ракетка мира).

«Прошлой ночью мне приснилось, что Шелтон выиграл турнир «Большого шлема»… 2024-й – тот самый год? Если подумать – мощная игра, пушечная подача… Напоминает мне…» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Сам Кирьос в текущем сезоне провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Нику пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом, он получил травму запястья, после чего не выступал.