Рафаэль Надаль опубликовал фото с супругой из Вены

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Марией Перелло.

«О прошлой ночи в Вене», — подписал фото Надаль, добавив эмодзи «поцелуй».

Фото: из личного архива Рафаля Надаля

8 октября 2023 года Рафаэль и Мария впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Рафаэль.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее Надаль объявил, что вернётся в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.