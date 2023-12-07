«Они его боятся — Джокович обыгрывает головой». Давыденко подвёл итоги теннисного сезона

Межсезонье – идеальное время, чтобы вспомнить хайлайты этого года. Это и время, когда теннисные эксперты подводят итоги. В эксклюзивном интервью для «Чемпионата» бывшая третья ракетка мира и чемпион Итогового турнира — 2009 Николай Давыденко сравнил поколения в ATP, рассказал о характерах российских теннисистов и объяснил, почему его никто не покорил в прошедшем сезоне.

Несостоятельность молодого поколения, «Золотой шлем» Джоковича

— Не первый год говорят, что поколение Медведева, Циципаса, Зверева не до конца состоявшееся. Насколько с этим согласны?

— Не могу согласиться. Да, они уже не 18-летние юниоры, но в данный момент я не вижу каких-то других игроков, которые могут сразу их заменить – нет таких звёзд. Сейчас образовалась команда, и все они вместе играют одни турниры. Кто-то играет четвертьфиналы, кто-то финалы – кто-то их выигрывает. И так они меняются. Нет того, кто бы убежал вперёд. У них формируется такая двадцатка, где они чуть меняются местами в рейтинге, но нет ощущения, что их время уходит и приходит другое поколение.

Алькарас, например, уже вместе с ними – в их «команде». Там же Хольгер Руне, Янник Синнер. Они же все вместе раньше играли — и продолжают играть. Так что пока я не вижу какой-то замены им.

— Почему тогда Джокович всё ещё в топе?

— Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за всё то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом всех обыгрывает. Поколение «Большой тройки» раньше было чуть сильнее. Даже Алькарас, который, как и Надаль в молодости, хорошо бегает, — в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.

Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся. Плюс страх остаётся: Джокович обыгрывает молодое поколение ещё и головой – они ему уже психологически проигрывают: «А-а, Джокович, это всё!» И Новак благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой.

Новак Джокович Фото: Getty Images

— Новак замахнулся на «Золотой шлем» в следующем году. Это возможно?

— Думаю, время идёт, и с каждым годом это становится всё сложнее и сложнее добиться. Если бы на «Шлемах» играли три сета, я бы сказал, что да, есть 100-процентный шанс забрать все четыре турнира – это не пять партий бегать. Как на «Мастерсе» в Париже он раз – и захлопнул всех.

А на «Шлемах» всё-таки пятисетовики. Это истощает организм – семь матчей играть. Не знаю, насколько его хватит. Будет интересно посмотреть, в какой форме он будет на Australian Open — 2024.

— Ещё и Олимпиада.

— Многие игроки не особо стремятся на Олимпиаду – для неё нужна особая подготовка. У теннисистов таковой нет, потому что тур идёт, и Олимпиада входит в календарь. Она практически как обычный турнир. И уже, у кого форма будет лучше в моменте, у того и будут шансы победить.

— Кто покорил вас в мужском туре в этом году?

— Для вас «покорить» – это показать какие-то результаты. А для меня в основном это сама игра, техника, движения, чем обыгрывает других – тонкие моменты. Пока не могу сказать, что кто-то меня особенно покорил. В наше время, конечно, было на что посмотреть. Сейчас больше физической нагрузки: все парни более ударные, мощные, подачи оформляют. Покорить-то нечем. Если ты мощный — будешь бить, если высокий – будешь подавать. Так что пока не могу сказать: «Вау, это супертехника, какие движения!» Я не увидел ничего сверхъестественного.

Странный Алькарас, трудяга Синнер и перспективы россиян

— Янник Синнер смог же несколько раз в этом году навязать борьбу Джоковичу…

— Я видел вживую, как Синнер играет и тренируется. Он такой работяга. Пытается изменить игру: катает, двигается хорошо, физически крепкий, высокий, подаёт – всё у него налаженное и стабильное. Конечно, с такой стабильностью он борется. Не могу сказать, что он всех сносит легко – часто обыгрывает характером и до конца дожимает.

Но если он только борьбой дожимает, значит, чего-то всё равно не хватает. На одной силе воли весь сезон пройти сложно. Можно зацепить какие-то турниры, классные матчи или ТБШ, однако чтобы весь сезон проходить, как Джокович, нужно ещё что-то уметь. Может быть, это психология. Но Янник работяга, он молодец. Думаю, Синнер будет продолжать так играть и улучшит свои результаты.

— Например, у Карлоса второй год подряд к концу сезона заканчиваются силы, появляются травмы – в его-то годы. Почему так происходит?

— Для меня Алькарас очень странный. Почему так происходит? Потому что в испанской школе тенниса очень серьёзная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка. Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис — на втором плане. Они говорят, что в первую очередь надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть.

Эти сверхнагрузки организм не выдерживает. Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идёт. Поэтому он где-то выстрелит, а где-то может и сняться с турнира, потому что что-то произошло.

— Россияне в этом году продолжают оставаться в топе, но в конце сезона больше всего говорили про Андрея Рублёва. Точнее, про его срывы на Итоговом. Как к этому относитесь?

— Конец года, последний турнир, и, конечно, он хотел набрать очки, показать результат. Это очень важно, на самом деле, потому что каждый матч на Итоговом даёт 200 очков, а вместе с ними и дополнительный рейтинг, который будет держаться до конца сезона.

Андрею, конечно, тоже хотелось. Когда очень хочется, эмоции берут верх, и контроль теряется. Я его не очень хорошо знаю, потому что не работал с ним как, например, с Кареном Хачановым. Общался с ним меньше, чем даже с Медведевым, когда был в туре. Они все эмоционально разные: кто-то более закрыт, кто-то более открыт. Хачанов более открыт, он понимающий. Рублёв – классный пацан, но чуть закрытый. У Медведева вообще свои тараканы. У всех всё своё. Не знаю, есть ли у Андрея психолог.

— Да, у него появился тренер.

— В основном у нас нет суперпсихологов. Тренер – это и есть психолог, потому что он тебя знает, так как проводит с тобой больше времени. Он тебя понимает на тренировках, на матчах. И когда отъездил весь год с игроком, ты его знаешь – и психолог уже не нужен.

— Кто, может, помимо наших Даниила, Андрея, Карена, привлёк внимание?

— У нас же ещё появились новые ребята: Александр Шевченко, Роман Сафиуллин. Это классно. Тот же Аслан Карацев был «никем», а в позднем возрасте раз – и какое-то время играл хорошо, был в сотне, в топ-50, в топ-20. Хорошо, если будут ещё какие-то новые игроки. Будем смотреть, чем они собираются выигрывать, что будут показывать, чтобы подниматься. Это интересно.