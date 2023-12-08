«Не знает, кто я». Дрэйпер будет поддерживать общество Альцгеймера, чтобы помочь бабушке

Британский теннисист Джек Дрэйпер заявил, что будет поддерживать деятельность фонда по борьбе с болезнью Альцгеймера, чтобы найти лекарство. У бабушки спортсмена диагностировали заболевание в 2015 году.

«Бабуля всегда была одной из моих самых преданных болельщиц, и я был очень близок с ней, но эта болезнь отнимает у тебя человека, которого ты знал раньше. Мой папа, который ухаживает за бабулей, по-прежнему привозит её в Национальный теннисный центр Рохэмптона, чтобы она могла посмотреть, как я тренируюсь, но она не знает, кто я такой. Если по телевизору показывают мои теннисные матчи, он говорит бабушке, что это я, но она не понимает, кто этот «я». Наверное, это самое печальное для меня и моей семьи – она больше не узнаёт нас и не может с нами общаться. Бабуля всегда поддерживала мою страсть к теннису, и мне бы хотелось, чтобы она увидела и оценила всё, чего я достиг на данный момент. Я уверен, она бы очень гордилась мной. В это тяжёлое и грустное время нужно стараться ценить редкие моменты радости и смеха. На ранней стадии болезни бабуля могла общаться, петь песни и рассказывать разные стишки. Порой она была настолько забавной, что мы очень много смеялись. Однако спустя 10 лет она не может делать ничего из этого, но, если она видит грудничка или маленького ребёнка, она всё равно улыбается – это даёт нам понять, что, хотя её мозг не работает как раньше, в душе она всегда будет той бабушкой, которую я помню. Я лично убедился в том, насколько ужасна эта болезнь и какое влияние она оказывает не только на человека, которому поставлен диагноз, но и на его семью, друзей и тех, кто за ним ухаживает. Именно поэтому я решил поддержать общество Альцгеймера. Я мечтаю найти лекарство, чтобы мы могли наконец положить конец страданиям, которые вызывает деменция», – приводит слова Дрэйпера The Tennis Letter со ссылкой на BBC.

Спортсмен также поделился фотографиями с бабушкой в соцсетях, где объявил о поддержке общества Альцгеймера.

Фото: личный архив джека дрэйпера