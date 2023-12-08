Шарапова рассказала о целях в бизнесе

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что продолжает заниматься бизнесом и хочется разобраться во множестве сфер.

«Сейчас всё иначе. Раньше на вопрос о спортивных планах на пять-десять лет я отвечала, что хочу выиграть больше «Шлемов» и быть первой ракеткой мира. В бизнесе всё немного по-другому. К тому же мне уже 30 лет, я стала мамой, так что приходится совмещать несколько дел. Раньше теннис стоял на первом месте, а теперь я занимаюсь сразу несколькими вещами.

Цель не в том, чтобы сфокусироваться на чём-то одном, а в том, чтобы найти баланс. Жить в настоящем, позволять себе расслабиться, а не оставаться в постоянном напряжении, ожидая высоких результатов от себя и своего организма, но при этом надо продолжать развиваться.

С детства я отличалась любознательностью. Мне нравилось учиться, разбираться, вникать в процессы, чтобы добиться успеха. Поэтому я продолжаю заниматься бизнесом. Там столько направлений: я чувствую себя компетентной в одних и совсем некомпетентной в других. Хочу разобраться в сферах, где я пока не очень ориентируюсь», — приводит слова Шараповой gotennis.ru со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Шарапова одержала пять побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Он объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.