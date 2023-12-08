Кори Гауфф вошла в список 25 самых интригующих людей по версии People

Третья ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф попала в рейтинг самых интригующих людей 2023 года по версии журнала People.

«После победы в первом раунде над Винус Уильямс на Уимблдоне в 2019 году, когда ей было 15 лет, вопрос заключался не в том, заработает ли она свой первый трофей «Большого шлема», а когда это произойдёт. Это случилось, когда бывшая первая ракетка мира среди юниоров доминировала на Открытом чемпионате США 2023 года, что сделало её самой молодой чемпионкой Америки со времён Серены Уильямс в 1999 году», — пишет People в статье о теннисистке.

Кори Гауфф не единственная спортсменка в рейтинге. В список People также попал бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.