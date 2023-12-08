Бабош и Звонарёва вышли в финал парного разряда турнира W100 в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарёва, победительница пяти турниров «Большого шлема» и чемпионка Итогового турнира WTA в 2023 году в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд, и её партнёрша по парному разряду венгерка Тимя Бабош, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёхкратная чемпионка Итогового турнира WTA, вышли в финал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В своём матче полуфинала спортсменки одержали победу над россиянкой Анастасией Тихоновой, выступавшей в дуэте с бронзовым призёром Олимпийских игр в паре из Индии Пратханой Тхомбаре. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

В финале турнира, который пройдёт в воскресенье, 10 декабря, Звонарёва и Бабош сыграют либо с британским дуэтом Оливии Николлс и Хитер Уотсон, либо с парой Виктории Грунчаковой (Словакия) и Далилы Якупович (Словения).