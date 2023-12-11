Хольгер Руне обогнал певицу Тейлор Свифт по количеству запросов в датском Google

Восьмая ракетка мира 20-летний теннисист Хольгер Руне стал самым популярным человеком по количеству запросов в датской версии Google в 2023 году, сообщает bt.dk со ссылкой на пресс-релиз компании.

Второе место по количеству запросов занял победитель веломногодневки «Тур де Франс» 2023 года датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Спортсмены обошли американскую певицу Тейлор Свифт, признанную человеком года по версии журнала Time.

В прошедшем сезоне датский теннисист впервые в карьере поднялся на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2023 году он выиграл турнир в Мюнхене, а также два раза играл в финале турниров серии «Мастерс»: в Риме (Италия) он уступил россиянину Даниилу Медведеву, а в Монте-Карло (Монако) – Андрею Рублёву. На турнирах «Большого шлема» он вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона, вылетел в 1/8 Открытого чемпионата Австралии и покинул US Open на стадии первого раунда.