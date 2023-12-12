Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира 33-летний японский теннисист Кей Нисикори подтвердил, что не выступит на Australian Open 2024 года.

«Думаю, я не буду готов к Открытому чемпионату Австралии. Сейчас моя цель — сыграть на челленджерах в США, а затем выступить в Индиан-Уэллсе и Майами. Я хочу вернуться на корт в феврале или марте. Я начинаю видеть свет в конце тоннеля», — приводит слова Нисикори Tennis Actu со ссылкой на Sports Hochi.

Напомним, Нисикори не играл с конца июля, он восстанавливается после травмы колена. В последний раз Кей выходил на корт в конце июля текущего года. Японский теннисист дошёл до четвертьфинального раунда турнира категории ATP-250 в Атланте (США). Сейчас Нисикори занимает 350-е место в рейтинге ATP.