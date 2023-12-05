Надаль будет на Australian Open 664-й ракеткой мира – его спасёт только защищённый рейтинг

Годы не щадят никого. С возрастом спортсменам требуется всё больше времени на восстановление после травм, и Рафаэль Надаль не исключение. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» последний официальный матч провёл в январе 2023 года. Во втором круге Australian Open Надаль, защищавший титул, в трёх сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду. Рафаэль не мог играть в полную силу — бедро давало о себе знать. И с тех пор пока он не выходил на корт в официальных матчах, фактически пропустив весь сезон.

В первый день зимы стало известно, что Надаль вернётся в тур на турнире в Брисбене. «Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене на первой неделе января. Увидимся», — заявил Рафа в видео, выложенном в его соцсетях.

Турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Таким образом, вынужденная пауза в карьере испанского теннисиста составит 347 дней. Это самый долгий перерыв в его карьере. До этого печальный рекорд был установлен Надалем в сезонах 2012 и 2013 годов. Тогда перерыв составил 223 дня: сперва Рафаэль лечил колени, а затем боролся с кишечным недомоганием.

При этом Надаль дал понять, что на турнире в Брисбене от него не стоит ожидать слишком многого. «Я боялся анонсировать что-либо. Я не играл целый год, у меня была операция на бедре. Но больше всего меня беспокоит не это.

Мне кажется, что я готов. Верю и надеюсь, что всё будет хорошо и что снова буду получать удовольствие от игры. Но я жду от себя того, что не буду ничего ожидать. Мне надо научиться не требовать от себя того, чего я требовал на протяжении всей карьеры. Сейчас другой этап, другие обстоятельства, неизведанная территория. Надеюсь, мне удастся принять то, что поначалу мне будет очень тяжело. Надо дать себе время и прощать ошибки, которые, вероятнее всего, поначалу неизбежны. Но довольно скоро всё может измениться. Если я сохраню мечту и дух, организм не подведёт», — сказал испанец в видео, выложенном в его соцсетях.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Очевидно, турнир в Брисбене будет для Рафаэля своего рода пристрелкой перед Открытым чемпионатом Австралии. На Australian Open он, конечно, не будет входить в число главных фаворитов. Как сообщил журналист Жозе Моргадо, на AO Надаль сыграет по защищённому рейтингу. Сейчас он 664-я ракетка мира и потому в сетку не попадает. А защищённый рейтинг позволяет спортсменам, надолго выбывшим из тура по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определённого периода времени, чтобы вернуться после перерыва и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях. При этом права на посев защищённый рейтинг не даёт — только на то, чтобы попасть в сетку турнира.

Как теннисный мир воспринял возвращение Надаля

В этой связи наиболее интересным представляется мнение Тони Надаля, дяди и бывшего тренера Рафаэля. Он подробно высказался о решении племянника вернуться в тур. «У Рафаэля всё в порядке, он вновь тренируется с высокой интенсивностью. Его главной мечтой является выступление на «Ролан Гаррос». Сомневаюсь, что Рафа думал о завершении карьеры. Он не раз говорил мне, что не хочет уходить травмированным. Он хочет провести достойный сезон, попытаться вновь заиграть на высоком уровне. Он понимает, что это будет очень сложно, потому что с каждым годом становится всё труднее и труднее. Если его организм будет в порядке, он считает, что у него хорошие шансы победить на «Ролан Гаррос».

Поначалу он довольно плохо передвигался по корту, но за последние три недели всё наладилось. Главное — не пытаться выиграть, а чувствовать, что играешь хорошо. У него есть желание продолжать, он обожает теннис, любит соревноваться. Его мечта – в последний раз выступить на турнирах, которые он любит. Чем больше он будет играть, тем выше будет уровень его игры. Мы знаем, что его ноги уже не те, что были 10 лет назад. Но в голове у него ничего не изменилось. У него всё та же целеустремлённость», — цитирует Надаля-старшего Tennis Majors.

10-я ракетка мира Тейлор Фритц подчеркнул: то, что на Надаля в первом круге Australian Open может попасть кто угодно, в том числе любой сеяный, — безумие. «Этого следовало ожидать, это же Рафа. Не думаю, что он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать ещё раз. Так что я действительно ждал, что после этого перерыва он вернётся в начале года. Это хорошая новость для тенниса в целом. Уверен, что ему будет непросто. Вероятно, он немного растерял форму. По-моему, довольно безумно, что он не будет сеяным. Любой может попасть на Рафу в первом круге. Безумие.

Это Рафа, поэтому я думаю, что, даже если он немного растерял форму и ему потребуется какое-то время, он всё равно будет играть очень хорошо. И многим парням придётся несладко, если он попадётся им на ранних стадиях турниров, будучи несеяным», — цитирует Фритца Eurosport.

Финалист молодёжного Итогового турнира ATP Артюр Фис рассказал о предстоящих совместных тренировках с Надалем. «Он был очень добр, пригласив меня потренироваться вместе. Собираюсь выложиться на полную и постараюсь не слишком часто любоваться его форхендами! Я собираюсь извлечь из тренировок максимум пользы. Если смогу победить его на «Ролан Гаррос» в 19-летнем возрасте, это будет здорово», — цитирует Фиса L'Equipe.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Себастьян Грожан, тренер Фиса, также узнал новость о возвращении Надаля одним из первых. «Мы собираемся провести с ним неделю тренировок в Кувейте с 8 декабря, так что уже знали. Я уважаю и восхищаюсь им. Нужна огромная сила духа, чтобы вернуться после травмы.

Я поклонник Рафы. Люблю его как чемпиона и человека, так что в восторге, что он возвращается. Это знак, что у него всё хорошо. Не могу дождаться, когда снова увижу его. Посмотрим, в какой он форме, понаблюдаем за его тренировками», — цитирует его L'Equipe.

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Действующим чемпионом Australian Open является Новак Джокович. Сербский теннисист 10 раз выигрывал первый мэйджор сезона — это рекордный показатель. Надаль же лишь дважды побеждал на AO: в 2009 и 2022 годах. Его территория — «Ролан Гаррос». Но очень хочется увидеть Рафу в Мельбурне. Возможно, это будет его «последний танец». В сентябре 2023 года Надаль уже высказывался, что 2024-й может стать его прощальным сезоном.