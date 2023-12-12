Евгений Кафельников оценил прорыв Мирры Андреевой в рейтинге WTA в минувшем сезоне

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал прорыв Мирры Андреевой в рейтинге WTA в минувшем сезоне и поделился ожиданиями от игры теннисистки в 2024 году.

«Мирру абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона. Это доказано её результатами, она прыгнула на 300 с лишним позиций в рейтинге.

Её оценивают как одну из фаворитов Australian Open? Не знаю, как это комментировать, наверное, так и есть. Масса примеров, когда девочки 16-17 лет выигрывали турниры «Большого шлема», всё возможно. Мы можем ждать от неё побед в новом сезоне», — приводит слова Кафельникова Metaratings.

16-летняя теннисистка была признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) «Новичком года» во взрослом туре. Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

Напомним, Андреева успешно преодолела квалификацию на дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», при этом добравшись до третьего раунда. На Уимблдоне она и вовсе дошла до 1/8 финала. По ходу года Андреева одержала четыре победы над игроком из топ-20 рейтинга WTA.