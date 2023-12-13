Пять россиянок заявлены на турнир WTA-500 в Аделаиде

Российские теннисистки Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова вошли в список участниц турнира Adelaide International, который состоится в Австралии с 8 по 13 января 2024 года. Состав турнира категории WTA-500 опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) спортивный журналист Михал Самульский.

Помимо россиянок на турнире сыграют чешские теннисистки Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Барбора Крейчикова, украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина, Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Елена Остапенко (Латвия) и другие. Всего в заявочном листе фигурируют 19 теннисисток из топ-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Уайлд-кард от организаторов получили экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер (Германия), вернувшаяся из декрета, а также австралийка Айла Томлянович, пропустившая большую часть сезона-2023 из-за травмы.