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«Позволил бы кораблю ATP затонуть». Кирьос заявил о готовности играть в Саудовской Аравии

«Позволил бы кораблю ATP затонуть». Кирьос заявил о готовности играть в Саудовской Аравии
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Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном создании нового тура в Саудовской Аравии.

«Я был бы первым, кто ушёл бы в новый тур в Саудовской Аравии. Я бы пошёл на это. Я бы просто позволил кораблю ATP затонуть», — приводит слова Кирьоса Tennis Up To Date.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует сделать большие инвестиции в теннис. Сообщалось, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) ведёт переговоры о проведении турнира серии «Мастерс» в столице государства Эр-Рияде. Турнир будет заканчиваться за неделю до Australian Open. Позже появилась информация, что Женская теннисная ассоциация (WTA) может объявить о проведении Итогового турнира в Саудовской Аравии.

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