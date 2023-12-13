Франсиско Серундоло поделился мнением о личных качествах Джоковича

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился мнением о личных качествах 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Новак совсем не высокомерный. При встрече всегда со мной здоровается.

Мне ещё не приходилось с ним обстоятельно поговорить, но я бы с удовольствием это сделал. Он не заносчив и никогда тебя не унижает, ничего такого. Всегда знает, как у всех дела и какие у кого результаты», – приводит слова Серундоло журналист Викторио Григера в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в феврале на турнире в Буэнос-Айресе аргентинец уже высказывался о Джоковиче, назвав его лучшим игроком. «Для меня он лучший игрок на сегодняшний день. Лучший теннисист, номер один и чемпион последнего турнира «Большого шлема». Это впечатляет, потому что, несмотря на то что он уже выиграл, он всё ещё хочет играть и побеждать. Я его очень уважаю за это».