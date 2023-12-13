Андрей Рублёв — о проблемах с ракетками: если их поменять, придётся менять стиль игры

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о проблемах с ракетками.

«Эти ракетки мне никаких проблем не создают – наоборот. У меня у самого изначально полно мощи. И если ещё будет ракетка, которая помогает, то мяч будет лететь в забор.

Тогда мне придётся менять стиль. Придётся играть более легко, более плавно, делать движения без усердия. Как Новак играет – плавно. Либо как Федерер.

А такие игроки, как Алькарас, Доминик Тим или Надаль, берут намного менее мощные ракетки, потому что они сами лупят. И если им дать ракетку, как у Новака, то они еле коснутся – и мяч улетит на футбольное поле», – приводит слова теннисиста Sports.ru.

Напомним, в недавнем интервью «Чемпионату» Рублёв сказал, что делает двойные ошибки, поскольку ему приходится дополнительно разгонять ракетку на подаче.

«Те ракетки, которыми я играю, не придают сами по себе скорость мячу — мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем быстрее хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться, а это риск, ошибки. Зная всё это, меня при равном счёте на второй подаче зажимает — движение получается скомканное, неуверенное. Даже когда счёт комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне всё равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки», – сказал Рублёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.