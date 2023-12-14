Диана Шнайдер и Анна Калинская выступят на турнире в Хуахине после Australian Open

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская выступят на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд), сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 29 января по 4 февраля 2024 года.

Помимо российских спортсменок на соревнования заявлены испанка Паула Бадоса, египетская спортсменка Маяр Шериф и болгарская теннисистка Виктория Томова.

Напомним, ранее стало известно, что Шнайдер и Калинская попали в список россиянок, заявленных на Открытый чемпионат Австралии — 2024. В заявку также вошли Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Турнир в Австралии пройдёт с 14 по 28 января следующего года.