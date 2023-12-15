Турнир ATP в Астане переехал в Алма-Ату

Турнир категории ATP-250, проходивший ранее в столице Казахстана Астане, в сезоне-2024 состоится в городе Алма-Ата. Об этом сообщается на официальном сайте тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования пройдут 14-20 октября.

Также, по официальной информации, в календарь тура возвращается турнир в Хихоне (Испания), состоявшийся в 2022 году и не проводившийся в сезоне-2023. Он пройдёт в одно время с турниром в Меце 3-9 ноября.

Напомним, действующим победителем турнира ATP-250 в Хихоне является российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший в решающем поединке Себастьяна Корду из США. Обладателем титула в Астане в 2023 году стал француз Адриан Маннарино. В финале он также обыграл Корду.