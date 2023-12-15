Боттини: когда Федерер заходил в раздевалку, появлялась особая аура

Аргентинский специалист Данте Боттини, бывший тренер японского теннисиста Кея Нисикори, признался, что ощущает отсутствие швейцарца Роджера Федерера в туре.

«Я чувствую отсутствие Роджера и скучаю по нему. Он отличался от всех остальных теннисистов. Не знаю, как это объяснить, но, когда Роджер выступал, тур был другим. Когда он заходил в раздевалку, появлялась особая аура. Мы теряли дар речи, смотрели на него. Он вызывал уважение не только своей игрой. Роджер был обычным весёлым парнем с отличным чувством юмора», — приводит слова Боттини La Nacion.

Напомним, Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.