Матыцин: горжусь российскими теннисистами! Почти 600 побед — статистика более чем яркая

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин оценил статистику российских теннисистов на турнирах в 2023 году.

«Насколько успешным получился теннисный сезон для россиян? Шамиль Анвярович [Тарпищев] всё сказал, более 900 спортсменов участвовали в соревнованиях за рубежом, почти 600 побед. Статистика более чем яркая, и я горжусь. Надеюсь, что эта динамика будет продолжена, мы будем еще не раз радоваться победам отечественного тенниса.

Я люблю играть в теннис, заканчивал кафедру тенниса и настольного тенниса. Поэтому имею небольшие навыки, но любой матч — это модель игры, модель жизни какого-то периода. Поэтому всегда захватывающе. Тем более когда играют российские спортсмены. Это великие артисты и великие, наверное, игроки, потому что без игры, без такого наслаждения, без умения быстро ориентироваться трудно себе представить победу в теннисе", — приводит слова Матыцина ТАСС.