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Рублёв и Руне поспорят за выход в финал Итогового турнира серии UTS

В Лондоне (Великобритания) проходит большой финал серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), организованной известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным, отцом австралийского теннисиста Алексея Попырина. Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сыграет в полуфинальном матче турнира с датчанином Хольгером Руне (восьмая ракетка мира). Их встреча начнётся в 19:00 мск.

Второй финалист соревнований определится в поединке 61-й ракетки мира Джека Дрэйпера (Великобритания) и норвежца Каспера Рууда (11-е место в рейтинге ATP), который начнётся в 20:00 мск.

Финал выставочного турнира, как и полуфинальные матчи, состоится 17 декабря. Поединок начнётся в 21:30 мск.