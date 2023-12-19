Украинка Ястремская ответила на критику за видео под русскоязычную песню

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на критику в социальных сетях за видео, на котором спортсменка идёт по Монако под русскоязычную песню.

«Очень много хейта было насчет этого видео. Русская песня, русская подпись. Во-первых – это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых – я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день.

Мой фонд помог многим на Украине. Об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда украинка, я всегда одесситка», — приводит слова Ястремской ua.tribuna.com.

В WTA Ястремская дебютировала в 2016 году. На данный момент Ястремская является 102-й ракеткой мира. Всего за профессиональную карьеру украинка завоевала три титула WTA.